Уголовное дело возбуждено после гибели мальчика в ДТП в подмосковной Коломне

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в подмосковной Коломне, в результате которого погиб ребенок, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

Трагедия произошла во вторник, 30 сентября, в 16:01 возле одного из домов на Советской улице. По предварительным данным, водитель "КамАЗа" наехал на мальчика 2015 года рождения, который ехал на велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части.

"В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", – уточнили в МВД.

Это стало причиной возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

