Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Мира в Москве

Фото: depositphotos/svedoliver

Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Мира около дома 211, корпуса 2 в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

Движение в районе ДТП затруднено, ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Ранее авария произошла в Прибрежном проезде на севере столицы. По данным ГАИ, там столкнулись машина Kia и автомобиль Chevrolet. В результате ДТП пассажир последнего транспортного средства скончался на месте, а водитель был доставлен в больницу в травмами разной степени тяжести.