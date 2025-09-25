Один человек погиб в ДТП на севере Москвы

Видео: Москва 24

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Прибрежном проезде в районе дома № 5. По данным ведомства, там столкнулись машина Kia и автомобиль Chevrolet. В результате пассажир последнего транспортного средства скончался на месте, а его водитель был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства происшествия.



Департамент транспорта Москвы уточнил, что на месте ДТП также работают оперативные службы города. Водителей предупредили, что движение в районе аварии затруднено, и призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее один человек погиб в аварии на Ленинградском шоссе в районе дома № 309. По данным Госавтоинспекции Москвы, водитель Chevrolet наехал на водоналивной блок, после чего его машина опрокинулась. В результате автомобилист скончался на месте происшествия от полученных травм.

