25 сентября, 20:29Происшествия
Один человек погиб в ДТП на севере Москвы
Авария произошла в Прибрежном проезде в районе дома № 5. По данным ведомства, там столкнулись машина Kia и автомобиль Chevrolet. В результате пассажир последнего транспортного средства скончался на месте, а его водитель был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее один человек погиб в аварии на Ленинградском шоссе в районе дома № 309. По данным Госавтоинспекции Москвы, водитель Chevrolet наехал на водоналивной блок, после чего его машина опрокинулась. В результате автомобилист скончался на месте происшествия от полученных травм.