23 сентября, 17:31Происшествия
Водитель авто врезалась в остановку в Москве, перепутав педали
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Водитель легкового автомобиля в Москве врезалась в остановку общественного транспорта, перепутав педали газа и тормоза, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
В результате аварии никто не пострадал, на месте работают сотрудники ГИБДД. В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" отметили, что инцидент произошел около 15:43 на улице Веерной, у дома 1к5. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Уточняется, что остановку осмотрят представители профильных служб. Ее восстановят в ближайшее время.
