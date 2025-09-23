Водитель авто врезалась в остановку в Москве, перепутав педали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Водитель легкового автомобиля в Москве врезалась в остановку общественного транспорта, перепутав педали газа и тормоза, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В результате аварии никто не пострадал, на месте работают сотрудники ГИБДД. В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" отметили, что инцидент произошел около 15:43 на улице Веерной, у дома 1к5. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Уточняется, что остановку осмотрят представители профильных служб. Ее восстановят в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщали, что в ДТП попал автомобиль телеведущего Дмитрия Диброва. Авария произошла утром 22 сентября на Рублево-Успенском шоссе в подмосковной деревне Жуковке. Выяснилось, что машина Mercedes, которая принадлежит Диброву, столкнулась с несколькими автомобилями.

