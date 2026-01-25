CNA: скалолаз из США без страховки взобрался на 500-метровый небоскреб на Тайване

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying

Американский скалолаз Алекс Хоннольд за полтора часа взобрался на небоскреб "Тайбэй 101" на Тайване. Его высота составляет 508 метров, передает Центральное информационное агентство острова (CNA).

Хоннольд начал восхождение в 09:00 (04:00 по московскому времени) в воскресенье, 25 января. Он успешно достиг вершины в 10:43 (05:43 по московскому времени). Для этого скалолазу понадобилась 91 минута.

Ранее американский альпинист Джим Моррисон первым в истории спустился на лыжах по сложнейшему северному склону Эвереста. Крутизна склона может достигать 40–60 градусов.

Достижение было задокументировано режиссерами Джимми Чином и Элизабет Васархели для фильма National Geographic. Кроме того, Моррисона сопровождала команда из 11 альпинистов.