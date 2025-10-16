THT: альпинист Моррисон первым в истории спустился на лыжах по северному склону Эвереста

Фото: 123RF.com/prudek

Американский альпинист Джим Моррисон первым в истории спустился на лыжах по сложнейшему северному склону Эвереста. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Крутизна склона может достигать 40–60 градусов. Как отмечает издание, 50-летний альпинист взошел на вершину в среду, 15 октября, а затем отправился в четырехчасовой спуск.

Достижение было задокументировано режиссерами Джимми Чином и Элизабет Васархели для фильма National Geographic. Кроме того, Моррисона сопровождала команда из 11 альпинистов.

Сам американец посвятил исторический спуск коллеге-лыжнице Хилари Нельсон, которая погибла в 2022 году при восхождении на восьмитысячник Манаслу.

При этом данный спуск стал третьей попыткой альпиниста спуститься по коридору Хорнбейн на лыжах. Две предыдущие состоялись в 2023 и 2024 годах, но были сорваны из-за проблем с логистикой и схода лавины.

