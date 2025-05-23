Блогер Виктория Боня рассказала, что похудела на 6 кг после восхождения на Эверест

Фото: телеграм-канал "Виктория Боня"

Телеведущая и блогер Виктория Боня продемонстрировала своим подписчикам фигуру после восхождения на Эверест, рассказав, что смогла скинуть 6 килограммов. Соответствующее фото она выложила в телеграм-канале.

"До восхождения мой вес был 60/61 килограмм", – написала блогер.

Боня поднялась на вершину Эвереста 19 мая. Телеведущая отметила, что покорить вершину ей удалось спустя 40 часов пути, добавив, что влюбилась в нее.

Боня начала тренировку к восхождению на гору высотой 8 848 метров в январе текущего года. Она активно занималась спортом в специальной маске, имитирующей разреженный воздух, проверяла показатели здоровья, а затем отправилась в тренировочную экспедицию в горы.

В планах Бони – подняться еще на два "восьмитысячника": К2, которую называют "горой-убийцей", и Аннапурну.

