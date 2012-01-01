Альпинист Киселев назвал главные риски восхождения на Эльбрус

Количество иностранных альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус, увеличилось вдвое за последние три года, сообщили СМИ. Почему так происходит и как грамотно подготовиться к походу в горы, разбиралась Москва 24.

Смертельный поход

Ежегодно покорять Эльбрус приезжают порядка 25 тысяч человек, 15% из которых – иностранцы, сообщили СМИ. Чаще всего среди зарубежных альпинистов встречаются граждане Италии, Турции, Германии, Китая и Индии. Однако количество погибших зарубежных гостей увеличилось вдвое за последние три года, утверждает телеграм-канал Mash.

Один из недавних случаев произошел 22 апреля 2025 года. По данным МЧС, незарегистрированная группа из пяти туристов обратилась за помощью экстренных служб на высоте 5 300 метров из-за горной болезни у участников восхождения. Когда спасатели прибыли на место, два человека уже погибли.

Сотрудник компании, организующей восхождения на Эльбрус, мастер спорта Виталий Шипилов рассказал Mash, что видел эту группу в день восхождения. По его мнению, ЧП произошло из-за резкой смены погоды на горе. Также, по его словам, туристы не были зарегистрированы в МЧС, у них не было рации и GPS-навигатора.

После происшествия с иностранными туристами местные власти призвали все зарубежные группы в обязательном порядке регистрироваться в МЧС при восхождении на гору и рекомендовали пользоваться услугами профессиональных гидов.



Эльбрус находится на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Это высочайшая гора Европы: западная вершина достигает 5 642 метров, восточная – 5 621. Первым ее покорителем в рамках научной экспедиции стал Килар Хаширов в июле 1 829 года.



Недооценка ситуации

Иностранные туристы часто гибнут на склонах Эльбруса из-за легкомысленного отношения к восхождению. Такую версию в беседе с Москвой 24 озвучил кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор-методист второй категории Денис Киселев. Российские школы в этом плане относятся к подъему куда серьезнее, подчеркнул эксперт.

"С Эльбрусом связана ошибка видимой простоты. С одной стороны, кажется, что вершина небольшая, все легко и просто. Но с другой – это самая высокая гора Кавказа, она порой показывает свой норов", – рассказал альпинист.





Денис Киселев альпинист Любая вершина – будь то в России или Гималаях – ставит задачи, связанные с погодой: она может измениться быстро и неожиданно. А неожиданность в альпинизме – синоним слова "проблема". Не все умеют быстро оценивать новые условия и адаптироваться к ним.

Также восхождение на Эльбрус и другие вершины несет риски развития горной болезни. По словам Киселева, она может случиться на высоте свыше двух тысяч метров.

"Эта болезнь связана с недостатком кислорода. Первые легкие симптомы – учащенное сердцебиение и дыхание. Далее более тревожные: головная боль, диарея, рвота, потеря аппетита и мышечного тонуса. И самые серьезные – потеря адекватности и понимания ситуации. Это или эйфория, или, наоборот, панические атаки", – предупредил альпинист.

В конечном итоге горная болезнь может привести к отеку мозга или легких. Лучшим лекарством от нее Киселев назвал немедленный спуск.





Денис Киселев альпинист Главное, что необходимо сделать всем туристами, – приехать примерно за неделю и акклиматизироваться на высоте две тысячи метров той вершины, которую собираются покорить. Это снизит риски развития горной болезни и увеличит шансы на восхождение.

Новичкам Киселев настоятельно рекомендовал заранее пройти обучение в альпинистских клубах: это поможет понять, что их ждет при восхождении. Остальное за них сделают гиды, без которых начинающие скалолазы, как правило, не ходят. Опытным альпинистам Киселев посоветовал исключить излишнюю самоуверенность и всегда пользоваться гаджетами, позволяющими установить точное местоположение, предсказать поведение погоды и экстренно обратиться за помощью в случае необходимости.

Также все туристы вне зависимости от стажа должны в обязательном порядке согласовывать свой маршрут с местными МЧС. Это главный залог безопасного восхождения, заключил альпинист.

