PNA: российский турист пропал при восхождении на вулкан на Филиппинах

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Российский турист вместе с пятью другими иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. Об этом сообщает Philippines News Agency.

По данным агентства, 38-летний гражданин России Антон Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады отправились в однодневный поход в среду, 19 марта. Предварительно установлено, что туристы не имели запасов на длительное пребывание. В настоящее время идут поисково-спасательные операции.

Представитель провинциального управления полиции Восточного Негроса Стивен Полинар уточнил, что сотрудникам экстренных служб и волонтерам удалось обнаружить следы туристов и оставленные в начале маршрута мотоциклы. Конечной целью восхождения, по предположению, должны были стать озера Балинсасайао и Данао.

При этом местные СМИ сообщают, что двоих из шести человек удалось найти, однако официальной информации на данный момент нет.

Ранее стало известно о пропаже спортивного журналиста Александра Круглова. Мужчина приехал в Тюмень для того, чтобы освещать чемпионат России по биатлону, который проходил в регионе с 13 по 16 марта, однако перестал выходить на связь.

Был проведен поиск свидетельств его возможного местонахождения. Позже Круглова обнаружили в гостинице в состоянии алкогольного опьянения. СМИ писали, что журналиста нашел администратор отеля, после чего включил его телефон, чтобы сообщить о его местонахождении. Корреспондента отвезли в больницу.