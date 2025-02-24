В Индии погиб попавший под лавину россиянин

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Россиянин скончался после того, как попал в лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом сказано в заявлении местных правоохранительных органов, передает ТАСС.

Как рассказали полицейские, гражданин РФ катался на лыжах с другом и иными лыжниками, однако в этот момент в районе Кулу произошел сход лавины. В полиции уточнили, что местные граждане вытащили туристов из-под снега. Россиянин, которого пытались доставить на вертолете в больницу, скончался.

Посольство РФ в Индии подтвердило в беседе с агентством гибель россиянина 1979 года рождения. В диппредставительстве сообщили, что находятся на связи с родными мужчины и местными властями по факту произошедшего.

В середине февраля в окрестностях балки Орленок в Карачаево-Черкесии были найдены тела двух погибших альпинистов после схода лавины.

Их искали 34 человека и 6 единиц техники, рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике Айтек Сикалиев. Он уточнил, что группа альпинистов была незарегистрированной.

