Трое альпинистов попали под лавину в Карачаево-Черкесии

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Лавина сошла в Карачаево-Черкесской Республике, в окрестностях балки Орленок под нее попали трое альпинистов. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Один из них выбрался. Других ищут", – говорится в сообщении.

В поисках задействованы 34 спасателя и 6 единиц техники, уточнил начальник Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС Айтек Сикалиев. По его данным, группа была не зарегистрирована.

Ранее в Северной Осетии в районе ущелья Танадон, где сошла лавина, двое туристов перестали выходить на связь. Семь специалистов Северо-Осетинского ПСО МЧС приступили к поискам пропавших, о которых сообщил заявитель. Он же указал службе на сход лавины в районе ущелья.

По данным на 12:19 по московскому времени, еще одна группа спасателей МЧС России была готова к выезду на место поисково-спасательной операции.

Летом 2024 года лавина накрыла двух женщин во время совместной прогулки на курорте "Красная поляна" в Сочи. В результате 29-летняя девушка, уроженка Ростовской области, скончалась от полученных травм. Вторая пострадавшая – мать погибшей – осталась жива.

