Девушка, которую накрыла снежная лавина в Сочи, скончалась в больнице

Фото: телеграм-канал "Подслушано Самара"

Девушка скончалась в больнице от тяжелых травм после того, как ее накрыла снежная лавина в Сочи, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Пострадавшая девушка 29 лет, уроженка Ростовской области. Происшествие произошло на закрытой туристической тропе", – цитирует ее ТАСС.

Инцидент произошел на курорте "Красная Поляна" вечером 30 июня на высоте 2 200 метров. На молодую женщину упала ледяная глыба объемом до 2 кубометров. Вторая пострадавшая, которая приходится матерью погибшей, жива, отметили в МЧС.

Лавина накрыла женщин во время совместной прогулки по эко-тропе, сообщает Life.ru. 29-летнюю девушку ударом ледяного валуна в спину отбросило на 10 метров вниз, добавили журналисты. Издание уточняет, что погибшая работала бариста в одной из кофеен в "Красной Поляне", а ее мать, у которой выявили лишь небольшие царапины, до трагедии приехала к ней в гости.

Российский лыжник ранее погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. ЧП произошло у склонов Конгдури 22 февраля. При этом еще 6 лыжников из РФ были спасены.

