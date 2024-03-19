Спасатели эвакуировали туристов, попавших под лавину на Камчатке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Туристов, попавших под лавину на Камчатке, эвакуировали в город Елизово. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные МЧС РФ.

После схода лавины выжили 9 из 11 человек. Сначала спасатели доставили их на снегоходах до Семеновского кордона, а затем за ними прилетел вертолет.

Там уточнили, что никому из выживших не потребовалась медицинская помощь. Тела двух погибших пока не получилось эвакуировать с места происшествия.

18 марта стало известно о сходе лавины на Камчатке. Она обрушилась на группу туристов из 11 человек, 9 из которых смогли выбраться самостоятельно. Они обратились за помощью к спасателям, чтобы найти двух пропавших товарищей.

Позже были обнаружены тела женщины и юноши. Для эвакуации туристов на место был направлен вертолет МЧС РФ.



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