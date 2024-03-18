Два человека пропали после схода лавины на Камчатке

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Спасатели вышли на поиски двух человек, пропавших после схода лавины на Камчатке. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные регионального главка МЧС.

Лавина сошла на группу туристов из 11 человек, которые передвигались по гребню в районе перевала Красноармейского. Они были участниками ски-тура.

"Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы. Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям", – рассказали представители МЧС.

В настоящее время специалисты проводят поисковую операцию. Они выехали к месту схода лавины на машинах повышенной проходимости.

Ранее СМИ сообщали, что российский лыжник погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Инцидент произошел в конце февраля возле склонов Конгдури.

Личный состав спасателей и патрульную группу администрации Джамму и Кашмира пришлось задействовать, чтобы спасти туристов. Несмотря на гибель одного россиянина, другие шесть лыжников из России были спасены.



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