Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Сход снега произошел на горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи. Все находившиеся на трассе шесть человек были найдены. Об этом сообщается в телеграм-канале курорта "Газпром Поляна".

Уточняется, что снежная лавина сошла в районе горнолыжных трасс F. В результате случившегося никто не пострадал, катание оперативно восстановили.

Все службы курорта работают в штатном режиме на фоне снегопада, говорится в тексте. Штормовое предупреждение из-за непогоды в Сочи будет действовать до конца 6 февраля. Синоптики прогнозируют в горах снегопад.

Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. Предварительно, объем происшествия превысил пять тысяч кубических метров. К устранению последствий привлекли спецтехнику и больше сотни железнодорожников.

Позже движение поездов в Сочи возобновили. Как уточнили в администрации Горячего Ключа, составы № 117 Самара – Адлер и № 341 Нижневартовск – Адлер отправились со станции.

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