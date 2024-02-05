Движение нескольких поездов нарушилось из-за схода селя на железную дорогу в Сочи

Фото: Южная транспортная прокуратура

Шесть пассажирских поездов дальнего следования и еще десять пригородных составов отменены из-за схода селевых масс в Сочи. Об этом сообщили в телеграм-канале РЖД.

По информации пресс-службы, движение составов задерживается до 4 часов. При этом на участке Дагомыс – Якорная Щель пассажиры, которые должны были отправиться на поезде "Ласточка" в аэропорт Сочи, будут доставлены до конечных маршрутов на автобусе.

В компании уточнили, что пассажиры задержанных поездов могут сдать билеты или переоформить их в кассах без дополнительных доплат. Также гражданам, чьи поезда задерживаются на 4 часа и более, предоставят питание.

Как сообщили в РЖД, отменяются поезда, следовавшие из Туапсе в Имеретинский курорт и в обратном направлении, а также направляющиеся в аэропорт Сочи. Кроме того, отменили рейсы из Имеретинского Курорта в Сочи и из Сочи в аэропорт Сочи.

В свою очередь, на участках автомобильной трассы Джубга – Сочи в Краснодарском крае из-за непогоды возникли небольшие подтопления, которые не повлияли на движение транспорта.

Так, специалисты уже организовали очистку территории в районе Красной Поляны, где наблюдался мокрый снег. На данный момент, по информации пресс-службы Упрдора Черноморье, движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Кроме того, движение автомобилей не нарушили упавшие деревья на участках трассы А-147 неподалеку от микрорайона Головинка и поселка Дагомыс.

4 февраля сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. По предварительной информации, объем происшествия занял более 5 тысяч кубических метров. К устранению последствий привлечены спецтехника и более 100 железнодорожников.

В РЖД организовали оперштаб по мониторингу процесса восстановительных работ. По информации компании, работы на участке осложняются из-за переувлажненного грунта, который не стабилизирован, поэтому сель продолжает сходить.

При этом в регионе до 6 февраля действует штормовое предупреждение.

В конце августа сильнейшие дожди прошли в Таджикистане. Спасатели установили, что после дождя сход селя привел к гибели 100 голов домашнего скота.

Позже глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи сообщила, что число погибших в результате проливных дождей в Таджикистане увеличилось до 21 человека. Она заявила, что спасательные работы в стране продолжаются.



Сход сели произошел в одном из горных сел Дагестана