11 марта, 21:55Происшествия
Тело мужчины обнаружили в ущелье Домбай-Ульген
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Тело мужчины обнаружили в ущелье Домбай-Ульген. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Как рассказала спасателям знакомая мужчины, накануне он не вернулся в гостиницу с катаний на горе Мусса-Ачитара. Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС РФ имени В. М. Дзераева обнаружили мужчину без признаков жизни.
В сообщении отметили, что погибший катался вне трассы. Сотрудники министерства на носилках при помощи альпинистского снаряжения и веревок спустили туриста вниз. На месте были задействованы 12 спасателей и 2 единицы техники МЧС РФ.
Ранее СМИ сообщали, что российский лыжник погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Инцидент произошел 22 февраля возле склонов Конгдури.
До этого российский турист сорвался с канатной дороги и погиб в Рицинском национальном реликтовом заповеднике Абхазии. По словам директора заповедника, погибший перебирался через реку Гега.
Новости мира: лавина накрыла российских туристов на горнолыжном курорте в Индии
Читайте также
- Один человек погиб в результате камнепада в Дагестане
- Туристка из Сингапура сорвалась со скалы в США во время фотосессии – СМИ