Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тело мужчины обнаружили в ущелье Домбай-Ульген. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Как рассказала спасателям знакомая мужчины, накануне он не вернулся в гостиницу с катаний на горе Мусса-Ачитара. Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС РФ имени В. М. Дзераева обнаружили мужчину без признаков жизни.

В сообщении отметили, что погибший катался вне трассы. Сотрудники министерства на носилках при помощи альпинистского снаряжения и веревок спустили туриста вниз. На месте были задействованы 12 спасателей и 2 единицы техники МЧС РФ.

Ранее СМИ сообщали, что российский лыжник погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Инцидент произошел 22 февраля возле склонов Конгдури.

До этого российский турист сорвался с канатной дороги и погиб в Рицинском национальном реликтовом заповеднике Абхазии. По словам директора заповедника, погибший перебирался через реку Гега.

Новости мира: лавина накрыла российских туристов на горнолыжном курорте в Индии