Россиянин сорвался с канатной дороги и погиб в Абхазии

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Российский турист сорвался с канатной дороги и погиб в Рицинском национальном реликтовом заповеднике Абхазии. Об этом РИА Новости сообщил директор заповедника Адамур Багателия.

По его словам, россиян перебирался через реку Гега. Багателия пока не уверен, что именно там произошло: оборвался канат или расстегнулся карабин.

"Он сорвался с канатной дороги и ударился об скалу. Причины выясняются", – добавил он.

Отмечается, что погодные и технические условия позволяют заниматься подобными экстремальными развлечениями в Рицинском заповеднике зимой. Все оборудование работает по разрешению администрации заповедника.

Багателия уточнил, что справки о техническом соответствии оборудования выдает технадзор. После случая с российским туристом будут проводиться проверки, заверил директор заповедника.

Как рассказал начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба, сейчас выясняются причины гибели туриста. Он предполагает, что это был несчастный случай, поскольку обслуживающий канатную дорогу персонал является квалифицированным, работающим в этом месте много лет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на острове Самуй 49-летний российский турист погиб в ДТП. Он не справился с управлением мотобайка и попал под колеса фуры. Водителя большегруза, который пытался скрыться с места аварии, обвинили в неосторожном вождении.