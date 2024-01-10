Фото: телеграм-канал "112"

Российский путешественник Роман Титов пропал без вести у берегов Шотландии. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Титов исчез во время кругосветного путешествия, в которое отправился из Турции. Его менеджер Алексей Попов заявил, что 21 декабря с судном Титова все было в порядке, шторма не было. По данным издания, на связь в этот день путешественник выходил из акватории Северного моря.

Попов уточнил, что 6 января шотландская полиция сообщила об обнаружении на побережье обломков, очень похожих на судно путешественника. Однако точной информации, что крушение потерпела именно его яхта, нет.

Между тем коллега путешественника из парусного лагеря Антон Вельский заявил, что найденные обломки мачты опознал производитель, ее сделали специально для лодки Титова.

По словам Вельского, Титов является опытным путешественником, у которого ранее уже были дальние маршруты. Несколько лет назад он ходил из Норвегии в Шотландию, заключил его коллега.

Ранее туристическая группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. Для поисков туристов привлекли пять человек и две единицы техники МЧС России.

Позднее сотрудники МЧС РФ нашли зарегистрированную группу. Туристов доставили бортом Ми-8 в Нижнеангарск.

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