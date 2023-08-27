В Бурятии спасатели ищут пропавших на сплаве по реке туристов

Фото: МЧС России

Туристическая группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах", – указано в сообщении.

Спасатели приняли решение о начале поисковой операции после того, как в назначенное время группа не вышла с маршрута. Для поисков туристов привлекли пять человек и две единицы техники МЧС России.

Ранее сообщалось, что группа туристов из 22 человек, включая 11 детей, пропала в Пермском крае на сплаве по реке Усьве.

По данным местных СМИ, 11 взрослых и 11 детей отправились на маршрут по реке Усьве 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в поселок Усьва, однако так и не вышли на связь.