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Происшествия

На острове Родос в Греции эвакуировали 70 тысяч туристов из-за лесных пожаров

Фото: ТАСС/EPA/DAMIANIDIS LEFTERIS

Число эвакуированных туристов с греческого острова Родос в Эгейском море из-за лесных пожаров достигло 70 тысяч человек. Об этом сообщает издание Protothema со ссылкой на местные власти.

В частности, 22 июля аэропорт Греции обслужил 356 рейсов с 50 тысячами пассажиров, а 23 июля – 165 рейсов с 20 тысячами человек. При этом ожидается, что в ближайшее время число рейсов увеличится более чем в два раза.

Ранее сообщалось о 30 тысячах эвакуированных туристах из опасных зон на острове Родос. Их вывозили с побережья на катерах и лодках.

Бывший глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал власти страны попросить у России самолеты для тушения лесных пожаров.

Экс-глава Минобороны Греции заявил, что пожары в Греции не потушить без самолетов РФ

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