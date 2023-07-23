Экс-глава Минобороны Греции призвал попросить у РФ самолеты для тушения пожаров в стране

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Бывший глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал власти страны попросить у России самолеты для тушения лесных пожаров. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

"Без "Бериева" ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи", – указано в сообщении.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что направило группу быстрого реагирования на греческий острове Родос для помощи британским гражданам. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявления представителя правительства Великобритании.

Он отметил, что команда прибудет в международный аэропорт Родоса и окажет помощь в получении проездных документов, а также станет связующим звеном между властями Греции и туроператорами.

Представитель британского кабмина добавил, что жители Соединенного Королевства должны связаться со своими туроператорами для получения информации об обратных рейсах и следить за информацией о пожарах, поддерживать связь с местными властями.

Ранее сообщалось, что число эвакуированных из опасных зон на острове Родос в Греции достигло 30 тысяч, туристов вывозили с побережья на катерах и лодках.

Посольство РФ заявляло, что российские туристы пока не обращались к ведомству из-за пожаров.



Российские туристы пока не обращались в посольство из-за пожаров на Родосе