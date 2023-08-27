Спасатели МЧС России эвакуировали потерявшихся туристов в Бурятии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России нашли зарегистрированную туристскую группу из пяти человек и доставили их бортом Ми-8 в Нижнеангарск. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно", – говорится в сообщении.

В ночь на 27 августа стало известно, что туристическая группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя.

Спасатели приняли решение о начале поисковой операции после того, как в назначенное время группа не вышла с маршрута. Для поисков туристов привлекли пять человек и две единицы техники МЧС России.