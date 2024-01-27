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Новости

27 января, 13:30

В мире

Россиянин погиб под колесами фуры в Таиланде

Россиянин погиб под колесами фуры в Таиланде

Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики

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На тайском острове Самуй 49-летний российский турист погиб в аварии. Он не справился с управлением мотобайка и попал под колеса фуры. Водителя большегруза, который пытался скрыться с места ДТП, обвинили в неосторожном вождении.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики. Губернатор Техаса сообщил, что отправил в другие части США больше 100 тысяч незаконных мигрантов, почти половину из них – в Нью-Йорк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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