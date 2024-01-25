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25 января, 12:45

В мире

Более 30 человек погибли в результате оползня в Китае

Более 30 человек погибли в результате оползня в Китае

Землетрясения магнитудой 5–6 баллов произошли в Китае

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Китайские СМИ сообщили, что жертвами оползня стали 34 человека, еще 10 числятся пропавшими без вести. Для поиска и спасения людей власти мобилизовали все возможные ресурсы. Природный катаклизм произошел рано утром 22 января в горном районе страны.

Тем временем на острове Ява активизировался вулкан Мерапи. В США из-за ЧП, произошедшего 5 января в штате Калифорния, компании Boeing запретили возвращаться к обычному режиму работы и наращивать производство самолетов серии MAX. А в Аргентине на раскопках нашли останки гигантского динозавра, который жил 90 миллионов лет назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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