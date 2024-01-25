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25 января, 09:45

В мире

Землетрясения магнитудой 5–6 баллов произошли в Китае

Землетрясения магнитудой 5–6 баллов произошли в Китае

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В Казахстане ощутили подземные толчки от произошедших в Китае землетрясений магнитудой 5–6 баллов. Подземные толчки были такой силы, что жители Алма-Аты выбежали ночью на улицы в домашней одежде.

Тем временем жители Индонезии готовятся к новой серии извержений вулканов. Один из крупнейших – Мерапи на острове Ява – уже активен. А в Аргентине палеонтологи обнаружили останки неизвестного динозавра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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