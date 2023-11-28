В Крыму назвали предварительную сумму ущерба после шторма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ущерб, нанесенный Крыму из-за непогоды, по состоянию на 18:00 28 ноября достиг суммы в размере 490 миллионов рублей. Об этом заявил глава МЧС республики Сергей Садаклиев, передает ТАСС.

"Подсчет ущерба продолжается. Думаю, что эта цифра будет как минимум вдвое увеличена", – добавил он.

Также министр рассказал, что сейчас без электроэнергии в регионе находятся еще около 55 тысяч жителей. В связи с этим, по его словам, примерно 500 бригад "Крымэнерго" продолжают работу по восстановлению энергоснабжения и до конца суток должны подключить всех граждан. При этом, как он утверждает, 127 населенных пунктов еще остаются без водоснабжения, из-за чего для населения организовали подвоз воды на 55 машинах-водовозок.

Кроме того, Садаклиев уточнил, что из-за стихии оказались частично или полностью разрушены кровли 741 дома, а подтоплено – 145 зданий.

"На данный момент откачана вода из 60 домовладений. Все люди располагаются в пункте временного размещения (в Евпатории и в Сакском районе) или у родственников", – заключил глава МЧС.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправиться в регионы на юге России, пострадавшие во время шторма. Также Песков рассказал, что президент утром 27 ноября заслушал доклады о стихийных бедствиях в южных регионах России и потребовал от правительства оказать помощь жителям пострадавших от непогоды городов, а также посодействовать в устранении последствий.

По последним данным, без электроснабжения на юге России остались 346 тысяч потребителей.



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