Забастовки в Финляндии повлияют на поставки боеприпасов Украине

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Февральские забастовки в Финляндии отразятся на поставках вооружения Киеву, поскольку во время них планируется остановка работы местного завода по производству боеприпасов. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на директора предприятия Пекки Химанка.

Он затруднился оценить, какой ущерб будет нанесен заводу, однако добавил, что дефицит производства могут восполнить сверхурочной работой.

1 и 2 февраля в Финляндии запланированы крупные забастовки, самые масштабные из них пройдут на промышленных предприятиях. Рабочие выступают против трудовых реформ правительства, включая нововведения касательно пенсий, различных выплат, страховых взносов и прочего.

Ранее сообщалось, что в центре Буэнос-Айреса прошел очередной митинг против политики и реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. На митинг собрались несколько тысяч человек, протестующие били в барабаны и выкрикивали лозунги. Отмечалось, что протест был заранее согласован с властями.

До этого Эйфелева башня временно приостанавливала работу в связи с забастовкой сотрудников в день 100-летней годовщины со дня смерти инженера Гюстава Эйфеля.

Сотни протестующих вышли на улицы Амстердама