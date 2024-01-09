Политолог не исключил смену власти в Германии из-за массовых протестов фермеров

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Забастовка фермеров в Германии может привести к смене власти. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил политолог и германист Владимир Сергиенко.

По его мнению, коллапс в стране может начаться с лишения фермеров субсидий на дизель, а также с введения налога на сельскохозяйственные машины. После этого, уверен Сергиенко, к конфликту присоединятся политические силы.

"В Германии есть настроения, которых раньше не было. Особенно в Восточной Германии. Мы, мол, имеем опыт мирной революции, свержения правительства, полностью изменения структуры власти мирным путем", – заявил политолог.

Суть протеста немецких фермеров заключается в том, чтобы вернуть льготы для сельского хозяйства. В частности, они требуют возобновления непрямых субсидий на дизельное топливо.

Из-за протестов в немецком городе Эмдене прекратил работу завод Volkswagen, было парализовано сообщение с Коттбусом, а к Мюнхену выдвинулась колонна из нескольких тысяч тракторов.

До этого стало известно, что 1 и 2 февраля в Финляндии пройдут забастовки из-за недовольства работающего населения реформами правительства. В них могут принять участие почти семь тысяч человек, работающих на предприятиях в районах Килпилахти и Коккола.

