Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за забастовки сотрудников

Фото: 123RF/chrisroll

Эйфелева башня временно приостановила работу в связи с забастовкой сотрудников в день 100-летней годовщины со дня смерти инженера Гюстава Эйфеля. Об этом сообщается на сайте французской достопримечательности.

"Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Вход на площадь открыт и бесплатен для посещения", – говорится в сообщении.

Эйфелеву башню возвели по проекту инженера Густава Эйфеля, ее заказало правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года. На тот момент достопримечательность была самым высоким сооружением в мире.

С течением времени башня стала символом Парижа. Достопримечательность также называют самой посещаемой и фотографируемой в мире.

Ранее стало известно, что профсоюз сотрудников американского автопрома United Auto Workers прекратил забастовки, которые длились полтора месяца. Работники добились предварительного соглашения с автоконцернами.

Сотрудники выступали с требованиями значительного повышения зарплат, а также улучшения пенсионного обеспечения и увеличения отпусков.

Дефицит автозапчастей возник в США из-за забастовки