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Гильдия сценаристов США объявила об окончании забастовки, которая продлилась почти пять месяцев. Об этом сообщается на странице гильдии в соцсети X.

В гильдии сообщили, что достигли предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, однако подробные детали соглашения пока не раскрываются.

Отмечается, что переговорный комитет, совет управляющих западного отделения и совет восточного отделения гильдии единогласно проголосовали в поддержку этого соглашения.

По информации некоторых СМИ, в соглашении, в частности, упоминается регулирование использования искусственного интеллекта.

В мае этого года Гильдия американских сценаристов, объединяющая 11,5 тысячи сотрудников телекомпаний и киностудий США, начала массовую забастовку. Из-за этого была приостановлена работа над многими ожидаемыми фильмами и сериалами. В середине июля к забастовке присоединилась Гильдия американских актеров SAG-AFTRA.

Профсоюз актеров так же, как и Гильдия сценаристов США, требует увеличения базовой заработной платы, а также гарантий того, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом.

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