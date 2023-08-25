Премьеру сиквела "Дюны" отложили до марта 2024 года

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Warner Bros.

Выход второй части "Дюны" перенесли на март 2024 года из-за забастовки актеров и сценаристов в США. Решение об этом приняла кинокомпания Warner Bros., сообщает Variety.

Согласие с Warner Bros. выразила Legendary Entertainment, также занимающаяся созданием картины. По предварительным данным, выход фильма теперь намечен на 15 марта 2024 года.

Вместе с "Дюной" кинокомпания перенесли выход фильма "Годзилла и Конг: новая империя". Он запланирован на 12 апреля 2024 года.

Съемки второй части картины начались в Будапеште в июле. Первая часть фильма вышла в кинотеатрах 3 сентября 2021 года. Она собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.



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