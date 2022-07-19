Cъемки второй части "Дюны" стартовали в Будапеште

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Warner Bros.

В Будапеште приступили к съемкам второй части фантастического фильма "Дюна". Об этом сообщили в официальном аккаунте фильма в Twitter.

Режиссером картины выступит Дени Вильнев, главным сценаристом – Джон Спейс.

Главные роли в фантастической картине исполнят Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин и Хавьер Бардем. Вторая часть фильма станет завершением романа Фрэнка Герберта.

По предварительным данным, премьеру картины назначили на 17 ноября 2023 года. Первая часть фильма вышла в кинотеатрах с 3 сентября 2021 года. Она собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

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