Минкультуры рассказало о планах по модернизации кинотеатров в субъектах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 100 кинозалов планируется модернизировать в 49 субъектах Российской Федерации в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"Фондом кино утвержден по согласованию с Минкультуры РФ рейтинг 103 кинозалов из 49 субъектов РФ, которые в числе первых могут претендовать на переоборудование кинозалов в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек", – рассказали в пресс-службе министерства.
Модернизация будет проведена в рамках национального проекта "Культура", уточнили в ведомстве. С 2022 года, по информации Минкультуры, на переоборудование одного кинотеатра выделяется 9 миллионов рублей.
С момента старта программы всего в 81 регионе страны открыли 1 175 кинозалов, за счет чего появились более 200 тысяч новых зрительных мест. В 2022 году программа затронет кинотеатры в Ярославской, Челябинской, Тюменской и Кировской областях, а также ряде других регионов.
По мнению вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, в ближайшем будущем кинотеатры Москвы могут перейти на работу только по выходным. Кризис в отрасли вызван существенной приостановкой проката зарубежных фильмов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: