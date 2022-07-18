Минкультуры рассказало о планах по модернизации кинотеатров в субъектах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 100 кинозалов планируется модернизировать в 49 субъектах Российской Федерации в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Фондом кино утвержден по согласованию с Минкультуры РФ рейтинг 103 кинозалов из 49 субъектов РФ, которые в числе первых могут претендовать на переоборудование кинозалов в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек", – рассказали в пресс-службе министерства.

Модернизация будет проведена в рамках национального проекта "Культура", уточнили в ведомстве. С 2022 года, по информации Минкультуры, на переоборудование одного кинотеатра выделяется 9 миллионов рублей.

С момента старта программы всего в 81 регионе страны открыли 1 175 кинозалов, за счет чего появились более 200 тысяч новых зрительных мест. В 2022 году программа затронет кинотеатры в Ярославской, Челябинской, Тюменской и Кировской областях, а также ряде других регионов.

По мнению вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, в ближайшем будущем кинотеатры Москвы могут перейти на работу только по выходным. Кризис в отрасли вызван существенной приостановкой проката зарубежных фильмов.