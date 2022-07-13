Реконструкцию бывшего кинотеатра "Бирюсинка" завершат до конца 2022 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На Булатниковской улице в столице специалисты завершают реконструкцию бывшего кинотеатра "Бирюсинка". Готовность объекта составляет 92%, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что здание кинотеатра частично разбирают, расширяют, меняют планировку.

"Реконструированное здание общественного центра будет четырехэтажным, его общая площадь увеличится до 6,9 тысячи квадратных метров", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что в здании разместят четыре кинозала общей вместимостью 228 мест, рестораны и кафе, супермаркет, киоски и магазины.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что за 2021 год в Москве завершили реконструкцию восьми советских кинотеатров. Новые объекты отличаются тем, что формируют вокруг себя многофункциональные общественные пространства.

