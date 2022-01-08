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Город

16:23

Восемь советских кинотеатров реконструировали в Москве в 2021 году – Бочкарев

город

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За минувший год в Москве завершили реконструкцию восьми советских кинотеатров. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках реализации масштабной инвесторской программы по реконструкции морально и технически устаревших зданий бывших советских кинотеатров в Москве в 2021 году завершены работы по реконструкции восьми кинотеатров", – сказал он.

Глава Стройкомплекса напомнил, что на базе старых кинотеатров формируются многофункциональные общественные пространства с сохранением при этом возможности смотреть фильмы на большом экране. В эксплуатацию уже введены три из них – "Саяны", "София" и "Янтарь", еще пять – "Байконур", "Орион", "Киргизия", "Орбита" и "Экран" – готовятся к вводу.

15 столичных кинотеатров в настоящее время находятся на разных стадиях реконструкции. Так, "Баку", "Прага", "Родина", "Алмаз" и другие будут сданы в 2022–2023 годах, заключил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин осмотрел реконструированный кинотеатр "Марс" в Алтуфьевском районе Москвы. Мэр напомнил, что здание много лет было заброшено. По итогам работ внутри оборудовали атриум с торговыми и общественными зонами, а на крыше обустроили террасу. Сам кинотеатр рассчитан на 285 мест.

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