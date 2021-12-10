Собянин осмотрел реконструированный кинотеатр "Марс" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сергей Собянин осмотрел реконструированный кинотеатр "Марс" в Алтуфьевском районе. По словам мэра, здание много лет было заброшено.

"Вы (жители района. – Прим. ред.) просили его реконструировать под кинопоказ. Кинопоказ будет, и само здание будет общественным центром", – отметил градоначальник.

Внутри здания оборудован большой атриум с торговыми и общественными зонами, а на крыше – летняя терраса. Совместно с киностудией "Союзмультфильм" создано специальное пространство для детей.

Кинотеатр рассчитан на 285 мест. В нем 5 залов с анатомическими креслами. Его открытие запланировано перед Новым годом.

Кинотеатр "Марс" был построен в 1964 году, однако уже с 1990-х прекратил свою работу. Реконструкцию объекта провели в 2019–2020 годах за счет инвестора. В результате общая площадь кинотеатра была увеличена в 3,4 раза.

Собянин рассказал, что в следующем году планируется завершить строительство Северо-Восточной хорды и реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе.

Кроме того, на части территории КРТ "Бескудниково" построят жилье по программе реновации. Под объекты выделили площадь размером 50 квадратных метров. Также Собянин напомнил, что в районе завершили ремонт здания диагностического центра.

Ранее Собянин осмотрел строительство нового корпуса школы имени Сервантеса. По словам мэра, в столице в ближайшие три года планируется построить около 130 новых школ и детских садов.

