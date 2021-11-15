Собянин осмотрел строительство нового корпуса школы имени Сервантеса

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В столице в ближайшие три года планируется построить около 130 новых школ и детских садов, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося нового корпуса школы № 1252 имени Сервантеса в районе Сокол.

"Мы продолжаем активное строительство образовательных зданий: зданий для школ, детских садов. В ближайшие три года будет построено еще около 130 таких зданий", – сказал мэр.

По словам градоначальника, одним из таких новых зданий является корпус для школы № 1252. Он отметил, что решение о его строительстве было принято по просьбе руководства учебного заведения, детей и родителей.

Мэр напомнил, что работы над новым зданием начались в прошлом году.

"Были некоторые сложности. Вынуждены были проводить археологические изыскания. Но теперь школа снова строится в полном объеме. Я надеюсь, что к 1 сентября дети придут в эту школу", – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что школу оснастят новыми технологиями, современными лабораториями и медиацентром.

Также Собянин обратился президенту компании-генподрядчика АО "Монолитное строительное управление – 1" Илье Зюбину с просьбой досрочно завершить строительные работы, чтобы уже 1 сентября дети смогли пойти туда учиться.

А префекту САО Гаджимураду Изутдинову было поручено доложить о планах по реализации программы благоустройства территорий возле школ, которая будет продолжена в следующем году.

Новый корпус школы № 1252 рассчитан на 400 учеников. Это четырехэтажное здание площадью 7,3 тысячи квадратных метров. В этом корпусе будут учиться школьники с 5-го по 11-й классы.

Около школы обустроят спортивную площадку, зону отдыха с игровой площадкой, дорожками и скамейками.

Как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, новые здания для школ будут построены за счет средств городского бюджета. Так, в планах на 2022–2024 годы строительство 81 здания за счет бюджета столицы и 56 новостроек – за счет частных инвестиций.

Ранее Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест, а в настоящее время в нее зачислено 500 учеников. Как отметил мэр, здание оснащено всем необходимым: спортивными и актовым залами, современными лабораториями, медиаклассами.

Кроме того, в Кунцеве завершили строительство учебного корпуса на 400 мест школы № 1293. В четырехэтажном здании оборудовали учебные классы, актовый зал с эстрадой, два спортзала, библиотеку, телестудию с монтажной комнатой, кабинет юннатско-биологической деятельности, кабинет психолога, медицинский блок и столовую. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

