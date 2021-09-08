В ЮЗАО по программе реновации построят более 30 школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По программе реновации в ЮЗАО построят более 30 школ и детских садов. Соответствующие проекты планировки территорий уже прошли публичные слушания и были утверждены Сергеем Собяниным. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Запланировано строительство девяти школ, в общей сложности рассчитанных на 5 150 учащихся, 17 детских садов на 3 575 мест, а также пяти образовательных комплексов на 2 125 воспитанников, в составе которых дошкольные группы и школьные классы", – рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он также добавил, что в новых кварталах построят медицинский центр, поликлинику, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, дом культуры и музыкальную школу.

Всего 520 домов округа вошло в программу реновации, подобрано 49 стартовых площадок для строительства нового жилья.

Ранее на северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе ввели новостройку по программе реновации. Дом расположился на Тайнинской улице.