На северо-востоке Москвы ввели новостройку по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе ввели новостройку по программе реновации. Дом расположился на Тайнинской улице, сообщил департамент строительства Москвы.
Новостройка рассчитана на 168 квартир. Здание оснащено умными общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.
На придомовой территории высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Кроме того, специалисты обустроили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что жильцов 818 домов в ЮВАО планируется расселить по программе реновации. Сейчас в округе построено 22 дома, а под заселение передано 11 домов, в которых в сумме насчитывается 1 639 квартир.
"Специальный репортаж": "Переселенцы"
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