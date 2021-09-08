На северо-востоке Москвы ввели новостройку по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе ввели новостройку по программе реновации. Дом расположился на Тайнинской улице, сообщил департамент строительства Москвы.

Новостройка рассчитана на 168 квартир. Здание оснащено умными общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.

На придомовой территории высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Кроме того, специалисты обустроили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что жильцов 818 домов в ЮВАО планируется расселить по программе реновации. Сейчас в округе построено 22 дома, а под заселение передано 11 домов, в которых в сумме насчитывается 1 639 квартир.

