Новый корпус школы № 1293 построили в Кунцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Кунцево завершили строительство учебного корпуса на 400 мест школы № 1293. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Новое здание появилось по адресу Оршанская улица, владение 10, корпус 3.
Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, по результатам итоговой проверки было выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.
"Учебный корпус готовится к вводу в эксплуатацию", – приводятся в материале слова Войстратенко.
В четырехэтажном здании площадью 7,2 тысячи квадратных метров оборудовали учебные классы, актовый зал с эстрадой, два спортзала, библиотеку с медиатекой, телестудию с монтажной комнатой, кабинет юннатско-биологической деятельности, кабинет психолога, медицинский блок и столовую.
Территорию около нового корпуса благоустроили и озеленили. Там высадили деревья и кустарники, разбили клумбы и газоны, обустроили проезды и установили ограждения.
Войстратенко подчеркнул, что все этапы строительства проверяли специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.
Ранее Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест, а в настоящее время в нее зачислено 500 учеников. Как отметил мэр, здание оснащено всем необходимым: спортивными и актовым залами, современными лабораториями, медиаклассами.
Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1 100 учеников
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