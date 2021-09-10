Путин поручил включить обучение детей плаванию в систему образования

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Владимир Путин поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха. По его словам, это жизненно необходимый навык, а также закалка для организма.

"Финансировать программу по обучению детей плаванию начнем со следующего года, причем и на федеральном, и на региональном уровнях", – сказал Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства также отметил, что в профильные госпрограммы необходимо включить строительство и содержание комплексных спортивных объектов, которые бы находились в шаговой доступности для российских детей и семей. Благодаря современным строительным технологиям подобные сооружения возводятся быстро и качественно, о чем свидетельствуют инфекционные больницы, созданные во время пандемии, подчеркнул президент.

Кроме того, по словам президента, школы, которые в ближайшие годы планируется построить или отремонтировать, важно оснастить всем необходимым для занятий спортом.

Ранее председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая заявила, что у дворового спорта есть перспективы федерального масштаба. Для этого, по ее словам, в новых жилых кварталах, построенных по программе реновации, появляются современные спортивные площадки, возводятся спортивные центры, старые спортплощадки меняются на новые, однако для развития детского спорта можно использовать и уже существующие профессиональные объекты.

