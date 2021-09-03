Путин не исключает, что РФ будет подавать заявки на проведение Олимпиад

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Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не исключает возможности подать заявку на проведение Олимпиад на территории страны, передает ТАСС.
"Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера. В таком случае мы не исключаем проведения Олимпийских игр в Российской Федерации", – отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что Дальний Восток как регион и Владивосток как город могут стать площадками для организации Олимпиады.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил о намерении подать заявку города на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.
Владимир Путин также предложил организовать проведение в Хабаровске национального чемпионата WorldSkills. По словам главы государства, необходимо повышать доступность и качество среднего и высшего профессионального образования на Дальнем Востоке.
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