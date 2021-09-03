Лавров допустил, что США могут "выкрасть" российских спортсменов

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Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что Соединенные Штаты попытаются выкрасть российских спортсменов, которых считают для себя угрозой на соревнованиях, под предлогом допинговых нарушений.

Министр иностранных дел РФ допустил, что таким образом американцы поступают со всеми, кого они в чем-то подозревают.

"Так же, как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру, и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные <...> методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, "красть" спортсменов позволяют поправки в законодательство США. Речь идет о подписанном в прошлом году Дональдом Трампом "Акте Родченкова". Документ предусматривает преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.