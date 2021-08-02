МОК не увидел положительных допинг-тестов у спортсменов из РФ на Олимпиаде в Токио

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Международный олимпийский комитет не увидел положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Такое заявление сделал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Как передает РИА Новости слова спикера, международный орган по тестированию (ITA) провел самую масштабную программу тестирования в истории Олимпийских игр.

"85% рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов", – подчеркнул Адамс.

Он выразил мнение, что для достижения таких показателей много сделала Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал от Международного олимпийского комитета обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России. Кроме того, он раскритиковал решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

30 июля россиянин Евгений Рылов взял золото в плавании на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх – 2020. Серебро досталось американскому пловцу Райану Мерфи, который после соревнований заявил, что борьба была нечестной, а российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за допингового скандала.

В Кремле призвали российских атлетов не обращать внимания на выпады в их адрес. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спортсменам стоит сконцентрироваться на получении медалей.

Позднее глава МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены имеют право выступать на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио.