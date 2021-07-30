В РУСАДА ответили на обвинения в адрес пловца Рылова

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Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший на Олимпиаде в Токио две золотых медали, был абсолютно чист перед соревнованиями, это подтверждают результаты нескольких проверок, заявил исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал обвинения в применении допинга в адрес Рылова, прозвучавшие со стороны американского пловца Райана Мерфи, который уступил россиянину золото в финале на дистанции 200 метров.

"Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист", – сказал Буханов.

Также он подчеркнул, что агентство не несет ответственности за вещества, которые употребляют спортсмены после совершения отбора проб.

"Наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за все, что попадает в его организм", – отметил Буханов.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Мерфи, который обвинил Рылова в нечестной борьбе, а также заявил, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за допингового скандала. Журналист назвал слова американца свинством и примером непорядочного поведения.

Для Рылова золотая медаль на текущих Играх стала второй. Ранее он побеждал в плавании на дистанции 100 метров на спине. Рылов преодолел дистанцию за 51,98 секунды. Таким образом, россиянин установил рекорд Европы.