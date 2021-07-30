Губерниев отреагировал на выпад пловца из США в адрес Рылова на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова американского пловца Райана Мерфи, который обвинил российских спортсменов в допинге.

В пятницу россиянин Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио, а Мерфи завоевал серебро. После заплыва американский спортсмен заявил, что борьба была нечестной, а российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за допингового скандала.

По словам Губерниева, Мерфи своим заявлением испортил золотую пресс-конференцию Рылову.

"Рылов по щам надавал этим американцам! Просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. Пусть проигравшие плачут. В данной ситуации Мерфи – непорядочный человек и просто лузер", – сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Для Рылова золотая медаль на текущих Играх стала уже второй. Ранее он побеждал в плавании на дистанции 100 метров на спине. Рылов преодолел дистанцию за 51,98 секунды. Таким образом, россиянин установил рекорд Европы.

В свою очередь, серебряную медаль получил еще один представитель делегации спортсменов ОКР Климент Колесников. Он проплыл дистанцию за 52,00 секунды.