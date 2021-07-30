В Кремле призвали российских атлетов не обращать внимания на выпады в их адрес

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио, не обращать внимания на негативные высказывания в их адрес. Об этом сообщает ТАСС.

"Нашим ребятам нужно получать медали. Предпочтительно – золотые. И не обращать внимания на это все", – сказал представитель Кремля.

В пятницу россиянин Евгений Рылов взял золото в плавании на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх – 2020. Серебро досталось американскому пловцу Райану Мерфи, который после соревнований заявил, что борьба была нечестной, а российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за допингового скандала.

Между тем председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин в беседе с RT заявил, что высказывание американского спортсмена не делает ему чести. По словам парламентария, нужно стараться соревноваться честно, а не винить третьи стороны, тем самым политизируя спорт.

Для Рылова золотая медаль на текущих Играх стала второй. Ранее он побеждал в плавании на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен преодолел расстояние за 51,98 секунды. Таким образом, россиянин установил рекорд Европы.

