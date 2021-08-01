Глава USADA потребовал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России

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Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение Международного олимпийского комитета об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом пишет Yahoo Sports.
Глава USADA отметил, что сомневаться в выступлении отдельно взятого спортсмена несправедливо. Это правило действует до того момента, пока не будет доказано обратное, выразил мнение Тайгарт.
"Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом", – заявил гендиректор американского агентства.
Он отметил, что действия МОК не способны ликвидировать коррупцию в России. Такое положение вещей способно подтолкнуть и других желающих побеждать любыми средствами, сказал Тайгарт.
Глава USADA добавил, что недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми. В этой связи он потребовал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов.
"Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России", – заключил Тайгарт.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Москва считает голословными спекуляциями публикации американских СМИ о якобы употреблении допинга спортсменами ОКР. Он отмечал, что российские атлеты завоевывают призовые медали на Олимпиаде в Токио в честной борьбе.
В пятницу россиянин Евгений Рылов взял золото в плавании на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх – 2020. Серебро досталось американскому пловцу Райану Мерфи, который после соревнований заявил, что борьба была нечестной, а российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за допингового скандала.
В Кремле призвали российских атлетов не обращать внимания на выпады в их адрес. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спортсменам стоит сконцентрироваться на получении медалей.
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