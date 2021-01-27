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Спорт

19:37

Легкоатлет Сергей Шубенков попался на допинге – СМИ

спорт

Фото: ТАСС/Jalal Morchidi/EPA

Положительный допинг-тест сдал легкоатлет из России Сергей Шубенков. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял "Фуросемид" – препарат-прикрытие (запрещен WADA), который смазывает действие запрещенного препарата", – рассказал источник.

Он отметил, что министр спорта Олег Матыцин в связи с инцидентом отправился в Барнаул, где проживает Шубенков.

Также источник добавил, что информация о произошедшем направлена главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену. Это сделала эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований чемпионку мира по тяжелой атлетике Светлану Шимкову. Спортсменку заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

Спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года

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